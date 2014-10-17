ЮАР обратилась в ВТО из-за апельсинового спора с Евросоюзом

ЮАР обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на Европейский союз, который, по ее мнению, блокирует импорт цитрусовых с протекционистскими целями, передает ПРАЙМ.

Министр торговли и промышленности ЮАР Роб Дэйвис считает, что у ЮАР не осталось иного выбора, кроме как поднять этот вопрос в ВТО, говорится в сегодняшнем заявлении министерства.

Читайте такжеУкраина будет просить увеличить квоты на поставку сельхозпродукции в ЕСЕвросоюз ранее предупредил ЮАР, что полностью запретит импорт цитрусовых из-за так называемой болезни "черных точек" на кожуре, поскольку она может перекинуться на цитрусовые сады в Европе. Власти ЮАР, в свою очередь, доказывают, что "черные точки" на сам плод не переходят и никакой опасности ни человеку, ни растениям не представляют.

"Пусть они меня лично убедят, что это не протекционизм, а забота о здоровье растений. У меня есть очень сильное подозрение, что это не так", - заявил Дэйвис.

Он считает, что ЕС пытается ограничить конкурентный импорт из ЮАР для защиты собственных производителей.

В ноябре прошлого года ЕС полностью прекратил импорт из ЮАР, однако в мае возобновил его, при этом ужесточив требования и пригрозив полным запретом в случае нового обнаружения "черных точек".

В цитрусовой отрасли ЮАР занято до 80 тысяч человек и ограничения могут оставить их без работы. "Их (ЕС - ред.) это мало волнует, но зато беспокоит нас, и я буду биться до конца", - обещал Дэйвис.

ЕС ввозит из ЮАР 600 тыс. тонн цитрусовых в год. Всего Южная Африка экспортирует около 100 млн коробок цитрусовых в 45 стран, что дает ей доход в 600 млн долларов. В прошлом году страна стала крупнейшим мировым экспортером апельсинов.