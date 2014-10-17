Россия не пропустила в оккупированный Крым украинские яйца

В пункте пропуска «Перекоп» при физическом досмотре груза из 288 тыс. куриных столовых яиц, поставленного предприятием ИК «Агросоюз-РП» из Городищенского района Черкасской области, инспекторы Россельхознадзора "обнаружили ряд явных несоответствий товара данным сопроводительных документов на него", пишет Апостроф.

«В частности, обязательной маркировки на яйцах не оказалось, а упакованы они были в коробки с этикетками на инкубационные яйца производства США. Управлением ввоз товара неустановленного происхождения на полуостров был запрещен, груз возвращен на территорию материковой Украины», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что Россия подозревает Украину в реэкспорте овощей и фруктов из ЕС.