Украина до конца года может экспортировать зерна на 2 млрд долларов США, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе рабочей поездки в Полтавскую область.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью и СМИ, Яценюк подчеркнул, что за последние полгода экспорт украинской сельхозпродукции вырос на 32%, при том, что для украинских производителей фактически закрылся российский рынок.

«Только от экспорта зерна мы ожидаем до конца текущего года 2 млрд долл.», - сказал глава правительства.

При этом Яценюк подчеркнул, что барьеры на российском рынке поспособствовали росту экспорта украинской продукции на другие рынки, включая рынок ЕС. «Россия отказалась от украинской продукции – мы нашли возможность продавать ее в ЕС и в другие страны, - цитирует Департамент информации премьер-министра. - Мы заместили российские рынки европейскими».

Яценюк привел данные, согласно которым, продажа мяса и субпродуктов из птицы в Россию упала на 81%, при этом экспорт этого вида продукции в другие страны вырос на 30-100%. Экспорт подсолнечного масла в РФ упал на 50%, но при этом экспорт масла в Индию, Иран, страны ЕС вырос в среднем на 17%. При этом Украина, по словам главы правительства, существенно уменьшила импорт продуктов питания – в среднем на 18%.

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Яценюк напомнил, что, по данным Госстата, объем сельхозпроизводства за 9 месяцев текущего года вырос по сравнению с прошлым годом на 16%, а средняя урожайность зерновых увеличилась на 14%.

Премьер подчеркнул, что сельское хозяйство стало одним из двигателей украинской экономики. «Продовольственная безопасность мира зависит от Украины. Мы тут являемся одним из ключевых игроков. И планы правительства, чтобы Украина вместе с другими странами мира – США, рядом стран ЕС, Канадой захватили мировое лидерство – будут реализованы», - подчеркнул Яценюк.

Справка УНИАН. Минагропрод прогнозирует урожай зерновых в Украине в 2014 году на уровне 60,5-64,4 млн тонн против 63 млн тонн в 2013 году. Такой разрыв в цифрах в министерстве объясняют отсутствием окончательной информации по урожайности кукурузы на Донбассе, охваченном боевыми действиями. Запасы зерна на сельскохозяйственных предприятиях Украины (кроме малых) и предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых, на 1 октября 2014 года составили 23,4 млн тонн, что на 26% больше, чем к аналогичной дате 2013 года.

Ранее премьер-министр рекомендовал Минагропроду как можно скорее подвести балансы зерна с тем, чтобы определить четкий объем экспорта, который Украина может осуществить в 2014-2015 маркетинговом году.