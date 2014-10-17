Украина уже использовала квоты на поставку агропродукции в ЕС

Украина практически выбрала все квоты на поставку сельскохозяйственной продукции на рынки Европейского Союза и ожидает решения Европейского парламента о продолжении действия автономных преференций для украинского аграрного экспорта, заявил в ходе рабочей поездки в Полтавскую область премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Украина полностью использовала квоты на поставку в Европейский Союз меда, виноградных соков, пшеницы, муки, кукурузы. Квота на экспорт мяса и полуфабрикатов использована на 77%, зерновых групп – на 78%, томатов – на 72%, – цитирует Яценюка Департамент информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабинета министров. – Ожидаем решения Европейского парламента о продолжении автономных преференций для украинской продукции, а именно на беспошлинный ввоз украинской продукции на рынки ЕС. Мы реально конкурентные и цифры это доказывают».

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Ранее глава правительства отмечал, что общий экспорт сельхозпродукции Украины в 2014 году вырос на 32%, несмотря на фактическую потерю российского рынка для украинских аграриев. Кроме того, выручка от экспорта только лишь зерновых до конца года составит порядка 2 млрд долл.