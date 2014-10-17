Лукашенко рассказал о туалетной бумаге в российской колбасе, попутно похвалив свою
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября заявил российским журналистам, что белорусские продукты по качеству значительно выше, чем российские.
В белорусской колбасе туалетной бумаги "нет и никогда не было", в отличие от российской, сказал Александр Лукашенко, пишет Telegraf.by.
В России же такие факты были и есть, когда мяса содержалось только 60%, а остальное - соя, заявил он.
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По его мнению, российским продуктам питания далеко до белорусской продукции. А причина этого в том, что когда Советский Союз развалился, Россия перешла на технические условия, понизив уровень требований к продуктам питания, пояснил глава государства. "А мы сохранили, благодаря Лукашенко, государственные стандарты", - подчеркнул президент.
Он добавил, что белорусские ГОСТы даже жестче, чем советские.
Ранее Лукашенко заявлял, что был готов использовать в Украине Вооруженные Силы Беларуси.