Украина из-за африканской чумы пока не может экспортировать свинину в ЕС

Информация в СМИ о визите европейских специалистов на украинские свиноводческие предприятия в октябре недостоверна, сроки визита инспекции ветеринаров ЕС не определены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Виталий Башинский.

«В СМИ прошла информация, что осенью будет миссия (европейских специалистов – УНИАН) по открытию рынка мяса свиней. Этих договоренностей никогда не было. В ближайшее время мы действительно получим дату, когда будет проведена миссия, и ожидаем этого сообщения осенью», - сказал Башинский.

При этом он не исключил, что эта проверка может состояться и в начале 2015 года, однако определение даты полностью зависит от решения европейских ветеринаров.

В то же время замглавы Госветфитослужбы отметил, что рассчитывать на открытие европейского рынка украинским свиноводам в ближайшее время не стоит, так как в Украине зафиксировано несколько случаев заболевания животных африканской чумой свиней.

«Пока у нас будут вспышки такой болезни, об экспорте свинины в ЕС мы можем забыть», - сказал Башинский.

Он сообщил, что в настоящее время Госветфитослужба ведет переговоры с европейскими ветеринарами о проведении ими инспекции украинских предприятий по производству говядины.

«Первый положительный ответ о том, что это возможно, мы получили», - подчеркнул замглавы Госветфитослужбы.

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Как сообщал УНИАН, проведение европейскими специалистами аудита украинских животноводческих предприятий на предмет соответствия их продукции требованиям ЕС является первым шагом на пути получения ими еврономера, позволяющего осуществлять поставки на европейский рынок. 27 сентября - 3 октября такую проверку прошли ряд молокоперерабатывающих предприятий Украины.

16 сентября парламенты Украины и ЕС синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации. Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предполагает двухстороннее снятие торговых пошлин в рамках определенных квот или без них.

Тем не менее, украинская сторона до 2016 года не будет обнулять пошлины для европейских товаров, тогда как ЕС ввел торговые преференции для Украины уже с конца апреля этого года. Вместе с тем, экспортировать свою продукцию в ЕС имеет возможность ограниченное количество сельскохозяйственных предприятий Украины.