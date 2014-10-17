Яценюк предлагает компенсировать аграриям половину процентов по кредитам

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил рассмотреть возможность введения в Украине практики бюджетной компенсации половины процентных платежей по кредитам для агропредприятий.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабмина, об этом Яценюк сказал в ходе рабочей поездки в Полтавскую область.

«Это наименее коррумпированный и наиболее эффективный механизм, чтобы государство компенсировало в зависимости от нашего ресурса, например, 50% от общей процентной ставки», - цитирует премьер-министра Департамент СКМУ.

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При этом Яценюк обратил внимание, что правительству и Нацбанку поставлена задача компенсировать процентные ставки и выдавать гривневые кредиты агросектору, чтобы «не загонять аграрный сектор в долларовую зависимость и давать возможность людям работать, платить меньше процентов и получать кредитные ресурсы на длительные сроки».

В августе глава правительства уже заявлял, что правительство продумывает механизм предоставления аграриям Украины эффективных льгот, включая компенсационные выплаты по кредитам. При этом Яценюк подчеркивал, что правительство готово обсудить собственно механизмы и условия предоставления таких льгот.