Яценюк обещает не менять систему налогообложения аграриев на 2015 год

Кабинет министров Украины не будет менять систему налогообложения аграриев на 2015 год и переводить крупные агрохолдинги на общую систему налогообложения, сообщил в ходе рабочей поездки в Полтавскую область премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Ранее правительство в рамках бюджетной реформы предлагало перевести крупнейшие агрохолдинги страны с земельным банком до 3 тыс. га и оборотом более 20 млн грн в год (порядка 10% всех агропредприятий) на общую систему налогообложения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабмина, Яценюк отметил, что перевод сельхозпроизводителей на общую систему налогообложения потребует одновременного введения адресной системы дотаций. «Мы не готовы ввести такую систему в 2015 году. И если не готова система, то ломать все, что сегодня работает, не создав ничего нового, - это путь к осложнениям в развитии агросектора», - цитирует премьер-министра Департамент СКМУ.

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Кроме того, Яценюк отметил необходимость подготовки в 2015 году к «новой системе поддержки сельхозпроизводителей через прямые бюджетные дотации».

Ранее глава правительства предлагал изучить возможность введения в Украине практики бюджетной компенсации половины процентных платежей по кредитам для агропредприятий.

Также премьер подчеркивал, что агросектор является ключевым двигателем экономики Украины и задача страны - совместно с западными партнерами сформировать мировой продовольственный и зерновой пул, позволяющий Украине быть не просто участником мировой продовольственной политики, но влиятельным игроком на мировом продовольственном рынке.