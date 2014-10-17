Яценюк обещает не менять систему налогообложения аграриев на 2015 год
Премьер отметил, что перевод сельхозпроизводителей на общую систему налогообложения потребует одновременного введения адресной системы дотаций.
Кабинет министров Украины не будет менять систему налогообложения аграриев на 2015 год и переводить крупные агрохолдинги на общую систему налогообложения, сообщил в ходе рабочей поездки в Полтавскую область премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Ранее правительство в рамках бюджетной реформы предлагало перевести крупнейшие агрохолдинги страны с земельным банком до 3 тыс. га и оборотом более 20 млн грн в год (порядка 10% всех агропредприятий) на общую систему налогообложения.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабмина, Яценюк отметил, что перевод сельхозпроизводителей на общую систему налогообложения потребует одновременного введения адресной системы дотаций. «Мы не готовы ввести такую систему в 2015 году. И если не готова система, то ломать все, что сегодня работает, не создав ничего нового, - это путь к осложнениям в развитии агросектора», - цитирует премьер-министра Департамент СКМУ.
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Кроме того, Яценюк отметил необходимость подготовки в 2015 году к «новой системе поддержки сельхозпроизводителей через прямые бюджетные дотации».
Ранее глава правительства предлагал изучить возможность введения в Украине практики бюджетной компенсации половины процентных платежей по кредитам для агропредприятий.
Также премьер подчеркивал, что агросектор является ключевым двигателем экономики Украины и задача страны - совместно с западными партнерами сформировать мировой продовольственный и зерновой пул, позволяющий Украине быть не просто участником мировой продовольственной политики, но влиятельным игроком на мировом продовольственном рынке.