Россия запрещает импорт говяжьих субпродуктов из ЕС

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 21 октября вводит запрет на импорт в Россию говяжьих субпродуктов, тримминга (мясная обрезь) и мясокостной муки из стран Евросоюза.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на руководителя службы Сергея Данкверта.

"Решение принято, сейчас оно формализуется. Мы введем ограничение с 21 числа", - сказал он.

Россельхознадзор принял это решение по итогам переговоров в пятницу в Литве директора департамента Генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению и защите потребителя Бернара Ван Готема и главного ветеринарного инспектора России Евгения Непоклонова, пояснил Данкверт.

"После переговоров у нас нет никаких обоснованных гарантий Евросоюза, что что-то может измениться", - сказал он в отношении безопасности поставок из ЕС тримминга и субпродуктов.

Ранее глава Россельхознадзора сообщал, что ведомство неоднократно высказывало претензии к качеству и безопасности говяжьих субпродуктов и тримминга.

По словам Данкверта, говяжьи субпродукты и тримминг не попали под ограничения в ходе ответных мер российского правительства, вызванных экономическими санкциями ряда государств.