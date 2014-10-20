В Черниговской области выявили пятый случай африканской чумы свиней

В Черниговской области зафиксирован пятый за два месяца случай заболевания животного африканской чумой свиней (АЧС), сообщила Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины.

Согласно сообщению, 18 октября в 4 км от села Ковчин Куликовского района был обнаружен труп дикого кабана, которому по результатам лабораторных исследований был установлен диагноз АЧС.

В Госветфитослужбе проинформировали, что 19 октября было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии (ГЧПК) при Куликовской райгосадминистрации, определен очаг, первая защитная зона в радиусе 3 км от места нахождения трупа, а также сформирована группа специалистов, которые проводят обследование охотничьих угодий.

Как сообщал УНИАН, первые два случая падежа животных в домохозяйстве от АЧС были зафиксированы в Черниговской области в конце августа. Повторные вспышки заболевания произошли в середине октября – в селах Щорс и Круты.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Игоря Швайки, Черниговская облгосадминитрация приняла решение о выделении 400 тыс. грн на компенсацию хозяйствам, которые пострадали от АЧС.

В январе-феврале текущего года в Луганской области также были зафиксированы случаи падежа животных от АЧС. В Запорожской области вспышка этого заболевания произошла в 2012 году.

Читайте такжеВ Черниговской области установлена 3-километровая карантинная зона вокруг очага АЧС

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для людей болезнь не опасна.