Минэкономразвития повысило прогноз урожая зерновых в Украине до 61 млн тонн

Межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического развития и торговли в октябре оценила урожай зерновых в Украине в 2014 году на уровне 60,8 млн тонн, что почти на 1 млн тонн больше сентябрьского прогноза ведомства.

Согласно балансу, разработанному группой, валовой сбор пшеницы в стране в этом году ожидается на уровне почти 24 млн тонн, ржи – 0,5 млн тонн, ячменя – около 9 млн тонн, кукурузы – 25,6 млн тонн.

Экспорт зерновых из Украины в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015) Минэкономразвития допускает на уровне 34,3 млн тонн, в том числе 11,7 млн тонн пшеницы, 4,2 млн тонн ячменя, 17,9 млн тонн кукурузы.

Читайте такжеВ Кабмине решают вопрос перевозки зерна из зоны АТОКак сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует урожай зерновых в Украине в 2014 году на уровне 60,5-64,4 млн тонн против 63 млн тонн в 2013 году. Такой разрыв в цифрах в министерстве объясняют отсутствием окончательной информации по урожайности кукурузы на Донбассе, охваченном боевыми действиями.

К 17 октября украинские аграрии провели уборку урожая на площади 12,7 млн га, намолотив 50,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.