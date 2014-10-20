Украина значительно увеличила производство подсолнечного масла

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине за 9 месяцев текущего года составило 3,1 млн тонн, что на 43,5% больше, чем в январе-сентябре 2013 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, в прошлом месяце объем производства подсолнечного масла составил 288 тыс. тонн, что на 4,9% меньше, чем в сентябре 2013 года, но на 61,3% больше августовского показателя текущего года.

Производство маргаринов и пищевых жиров в стране, по данным Госстата, за отчетный период сократилось на 1% - до 197 тыс. тонн. В том числе в сентябре объем производства этой продукции составил 23,1 тыс. тонн, что на 8,5% уступает сентябрьскому показателю прошлого года, но на 44,6% больше, чем в августе этого года.

Читайте такжеУкраина заметно увеличила экспорт аграрной продукции в ЕвросоюзКак сообщал УНИАН, производство подсолнечного масла в Украине в 2013 году составило 3,3 млн тонн, что на 10,1% меньше, чем годом ранее.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.