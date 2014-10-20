В Украине производство шоколада упало почти в 2 раза

В частности, производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в Украине за 9 месяцев сократилось на 27,1% – до 164 тыс. тонн.

В сентябре производство данной продукции составило 17,5 тыс. тонн, что на 49% меньше, чем в сентябре 2013 года, и на 11% меньше, чем в августе этого года.

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Объем производства сахарных кондитерских изделий, не содержащих какао, за 9 месяцев текущего года составил 132 тыс. тонн, что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре производство данной продукции сократилось на 13,5% по сравнению с сентябрем 2013 года и на 5% по сравнению с августом этого года, составив 14,2 тыс. тонн.

Кроме того, по данным Госстата, производство сладкого печенья и вафель в январе-сентябре 2014 года уменьшилось на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 224 тыс. тонн. В сентябре производство данной продукции составило 22,3 тыс. тонн, что на 34,7% меньше, чем в сентябре 2013 года, и на 5,1% больше, чем в августе 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в Украине сократилось на 2,7% по сравнению с 2012 годом - до 328 тыс. тонн. Производство сахарных кондитерских изделий, не содержащих какао, в 2013 году составило 197 тыс. тонн, что на 8,7% меньше, чем годом ранее.

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