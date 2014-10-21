Агрохолдинг «Кернел» за год получил $98,3 млн убытка

Крупнейший производитель масложировой продукции в Украине агрохолдинг «Кернел» в 2014 финансовом году (ФГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) получил 98,3 млн долл. чистого убытка против 111,6 млн долл. чистой прибыли в 2013 ФГ, говорится в отчете компании, опубликованном на сайте Варшавской фондовой биржи.

Согласно документу, выручка холдинга за указанный период сократилась на 14,4% – до 2,393 млрд долл. При этом EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) «Кернела» в прошлом ФГ сократилась на 22,4% - до 223 млн долл., а маржа EBITDA составила 9,3% против 10,3% годом ранее.

Валовая прибыль холдинга за указанный период уменьшилась на 9,4% - до 408,2 млн долл., а операционная – упала в 1,6 раза, до 128,7 млн долл.

Выручка компании от продаж наливного подсолнечного масла в 2014 ФГ сократилась на 29,4% - до 1,079 млрд долл., бутилированного масла – уменьшилась на 27,4%, до 132,6 млн долл., зерна – выросла на 8,4% - до 1,053 млрд долл., а другая сельскохозяйственная деятельность обеспечила «Кернелу» в прошлом ФГ 290,1 млн долл. выручки, что на 50,2% больше, чем годом ранее.

Вместе с тем, в компании отметили, что сложившаяся в Украине политическая ситуация оказала негативное влияние на деловую активность в стране. Кроме того, на финансовых результатах группы отразилось падение цен на сырье в мире, а также девальвация гривни.

Что касается планов на 2015 ФГ, то компания намерена сократить инвестиции, направив их на укрепления финансового положения.

«Наш план капитальных затрат на этот год (на 2015 ФГ – УНИАН) составляет лишь 55 млн долл., которые должны способствовать дальнейшему укреплению нашего финансового положения», - приводятся в отчете слова председателя совета директоров «Кернела» Андрея Веревского.

По его словам, в текущем ФГ холдинг планируете переработать 2,4-2,5 млн тонн семян подсолнечника при ожидаемом урожае в 10 млн тонн, а также экспортировать 4,5-5 млн тонн зерновых.

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Как сообщал УНИАН, «Кернел» в 2014 ФГ реализовал 920,3 тыс. тонн наливного подсолнечного масла, что на 11,5% меньше, чем годом ранее. В прошлом ФГ холдинг нарастил продажи зерна на 40,5% - до 4,2 млн тонн.

Справка УНИАН. Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море. Земельный банк компании составляет 389 тыс. га. На украинском рынке масложировая продукция «Кернела» представлена торговыми марками «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Золота».