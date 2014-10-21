Россия запретила поставки овощей и фруктов из Украины

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации с 22 октября запрещает поставки на российский рынок и транзит через территорию России растительной продукции из Украины в связи с якобы многократными нарушениями украинскими экспортерами законодательства Таможенного союза.

«Алексей Саурин (заместитель руководителя Россельхознадзора – УНИАН) принял решение ввести с завтрашнего дня временные ограничения на поставки с Украины или транзитом через ее территорию всех видов подкарантинной растительной продукции», - сказано в сообщении ведомства.

В ветеринарном и фитосанитарном ведомстве страны-агрессора подозревают, что Украина реэкспортирует в Россию продукцию растительного происхождения из Европейского Cоюза, попавшего под ответные санкции Кремля.

«Резкое увеличение объемов поставок растительной продукции из Украины, а также отсутствие или намеренное удаление маркировки с ее упаковки свидетельствует о ее неукраинском происхождении, и может объясняться поставкой растительных грузов из Европейского Союза, подпадающих под ответные санкции России», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Кроме того, в ведомстве заявили, что в украинской растительной продукции, поступающей на российский рынок, выявляются карантинные для России объекты.

Ранее Россельхознадзор обратился к Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины с просьбой до 21 октября дать информацию об объемах выращенной в текущем году продукции и площадях, занятых под отдельные культуры в каждой ее области, а также предоставить иные убедительные гарантии украинского происхождения растительной продукции, поставляемой Украиной в Россию.

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Как сообщал УНИАН, наряду с аннексией украинского Крыма Россией и агрессией пророссийских боевиков в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских экспортеров. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской молочной продукции, сыра и сырных продуктов, свинины и продуктов из нее, картофеля, ряда другой растениеводческой продукции, а также существенно ограничены поставки мяса птицы, кондитерской продукции, плодоовощной продукции и рыбных консервов, соков, алкоголя и пива.

Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна, однако поставки зерновых в Россию из Украины являются минимальными.