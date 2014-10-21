Украина не будет предоставлять России данные об урожае

Украина не будет предоставлять России информацию, которую Россельхознадзор затребовал якобы для подтверждения регионов производства растениеводческой продукции, которую украинские предприятия поставляют на российский рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.

«В условиях войны Российская Федерация обратилась к нашим органам с запросом, на каких площадях, какой урожайности, в каких регионах выращивается та или иная продукция. В условиях войны предоставлять такую информацию означает добровольно содействовать стране, которая осуществляет военную интервенцию», - сказал Швайка, комментируя решение Россельхознадзора запретить поставки растениеводческой продукции из Украины в Россию из-за отказа предоставлять ведомству данную информацию.

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При этом министр подчеркнул, что определить происхождение продукции может большинство российских лабораторий и для этого не нужна никакая дополнительная информация.

В то же время Швайка в очередной раз отметил необходимость введения в качестве ответной меры усиленного ветеринарного и фитосанитарного контроля над российскими продуктами, которые поставляются в Украину.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор с 22 октября запретил поставки на российский рынок и транзит через территорию России растительной продукции из Украины в связи с якобы многократными нарушениями украинскими экспортерами законодательства Таможенного союза. В ветеринарном и фитосанитарном ведомстве страны-агрессора подозревают, что Украина реэкспортирует в Россию продукцию растительного происхождения из Европейского Cоюза, попавшего под ответные санкции Кремля. Также в ведомстве заявили, что в украинской растительной продукции, поступающей на российский рынок, выявляют карантинные для России объекты.