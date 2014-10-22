Россия запретила поставки мяса из Молдовы - уличила его в "деревенском" происхождении

Россельхознадзор приостанавливает поставки мяса из Молдовы с 27 октября. Как передает ТАСС, об этом в среду, 22 октября, сообщил руководитель службы Сергей Данкверт.

"27 октября мы закрываем все мясо по результатам инспекции в Молдове", - заявил глава ветслужбы.

Читайте такжеПутин хочет, чтобы и Молдова отложила экономическую часть ассоциации с ЕСРуководитель ведомства отметил, что проверку Россельхознадзор проводил совместно с белорусскими коллегами. "Это, в основном, шло на Беларусь, так как у них более либеральный режим контроля", - пояснил он.

Данкверт подчеркнул, что в ходе проверки установлены случаи поставок через Молдову небезопасной мясной продукции, в частности, закупаемой оптовиками на обычных деревенских рынках.

Напомним, с 22 октября Россия ввела запрет на импорт и транзит всей растительной продукции из Украины.

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