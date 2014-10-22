Россия не имеет доказательств нарушения санитарных норм украинскими экспортерами

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации не предоставила Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины никаких документов, подтверждающих наличие карантинных объектов в экспортируемой в Россию украинской растениеводческой продукции.

«По состоянию на 21 октября от Россельхознадзора не поступало ни одного официального обращения и сообщения о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Российской Федерации», - сказано в сообщении украинского ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

В Госветфитослужбе отметили, что, согласно международным стандартам, в случае выявления опасных карантинных организмов в растительной продукции, российское ведомство должно было обратиться к украинскому с нотификационным сообщением. В этом сообщении Россельхознадзор должен был объяснить причины задержания украинской продукции, описать товар, указать отправителя и получателя груза, предоставить информацию о сопроводительных документах.

«Таким образом, нотификация должна определить характер несоответствия, чтобы сторона-экспортер могла это изучить и внести необходимые коррективы», - пояснили в Госветфитослужбе.

Читайте такжеРоссия запретила поставки мяса из Молдовы - уличила его в "деревенском" происхожденииОднако украинская сторона не получала от Россельхознадзора ни одного нотификационного сообщения об обнаружении карантинных для РФ организмов, якобы наличием которых в продукции из Украины было так возмущено российское ведомство.

В Госветфитослужбе подчеркнули, что руководство службы предлагало Россельхознадзору отказаться от запрета на поставки украинской растениеводческой продукции в РФ и предоставить нотификацию по каждому отдельному случаю возможного нарушения украинскими экспортерами фитосанитарных требований России.

«В свою очередь, Россельхознадзор категорически заявил о введении запрета на грузы из Украины и транзит через ее территорию всех видов подкарантинной растительной продукции», - сообщили в Госветфитослужбе.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор с 22 октября запретил поставки на российский рынок и транзит через территорию России растительной продукции из Украины в связи с якобы многократными нарушениями украинскими экспортерами законодательства Таможенного союза.

В ветеринарном и фитосанитарном ведомстве страны-агрессора подозревают, что Украина реэкспортирует в Россию продукцию растительного происхождения из Европейского Cоюза, попавшего под ответные санкции Кремля. Также в ведомстве заявили, что в украинской растительной продукции, поступающей на российский рынок, выявляют карантинные для России объекты.