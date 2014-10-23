Россия разрешила Турции везти овощи и фрукты через Украину

Россельхознадзор сделал исключение для Турции из запрета на транзит растительной продукции через территорию Украины, говорится в сообщении службы, передает Прайм.

Такое решение российское ведомство приняло по итогам телефонных переговоров начальника управления фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна Россельхознадзора Александр Исаева и заместителя директора департамента защиты и карантина растений директората по продовольствию и контролю министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Бирсика Нивзата.

"Российская сторона разъяснила условия, при соблюдении которых турецкая подкарантинная продукция может быть ввезена в Россию транзитом через территорию Украины, и обязалась для обеспечения безопасности такого транзита предпринять со своей стороны необходимые действия", - говорится в сообщении.

Транзит продукции через третьи страны - легальное действие при условии, что страна-реэкспортер выдает соответствующие реэкспортные сертификаты, подтверждающие путь груза и контроль условий транзита и самой продукции, пояснили в Россельхознадзоре.

Напомним, Россия с 22 октября ввела запрет на импорт и транзит всей растительной продукции из Украины. Россельхознадзор установил такое ограничение, поскольку Госветслужба Украины, по его оценке, не смогла гарантировать безопасность растительной продукции, произведенной в этой стране и следующей транзитом через ее территорию.