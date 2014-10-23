Украина пожаловалась на Россию в ВТО из-за запрета овощей и фруктов

«Российская сторона, совершая такие действия (запрещая поставки и транзит растительной продукции из Украины – УНИАН), не придерживается положений двустороннего соглашения и Международных стандартов по фитосанитарным мерам, поскольку официальных обращений от российской стороны о нарушении в Украину не поступало. Об этом письмом проинформировано Минэкономразвития, которое, в свою очередь, уже обратилось в центр обработки запросов ВТО», - сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

При этом в Минагропроде сообщили, что основными видами растительной продукции, которые Украина экспортировала в Россию, являются овощи, в том числе помидоры, огурцы, лук, а также корнеплоды, косточковые и семечковые.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Минагропрода, украинские производители растениеводческой продукции из-за запрета России на поставки их товаров до конца 2014 года могут потерять 17 млн долл., а в случае продления запрета на 2015 год – 50-60 млн долл.

Россельхознадзор с 22 октября запретил поставки на российский рынок и транзит через территорию России растительной продукции из Украины в связи с якобы многократными нарушениями украинскими экспортерами законодательства Таможенного союза. В ведомстве подозревают, что Украина реэкспортирует в Россию продукцию растительного происхождением из Европейского Союза, попавшего под ответные санкции Кремля. Также в ведомстве заявили, что в украинской растительной продукции, поступающей на российский рынок, выявляют карантинные для России объекты.

В свою очередь Госветфитослужба Украины заявила, что Россельхознадзор не предоставил никаких документов, подтверждающих наличие карантинных объектов в экспортируемой в Россию украинской растениеводческой продукции.

Читайте такжеРоссия разрешила Турции везти овощи и фрукты через Украину