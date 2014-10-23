Увеличены объемы потребления электроэнергии для отопления по сниженному тарифу
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила ежемесячный лимит потребления электроэнергии населением, которое для обогрева использует электроотопительные установки, на 39% - до 5 000 кВт/ч.
Соответствующее решение регулятор принял на заседании в Киеве в четверг.
«Для этой категории населения применяется низкий тариф на электроэнергию - 23,7 коп. за 1 кВт/ч (с НДС). Такая норма действует в период с 1 октября по 30 апреля», - говорится в сообщении НКРЭКУ.
В комиссии уверены, что принятое решение будет способствовать поощрению бытовых потребителей к установке электрических котлов вместо газовых.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизить на 30% тариф на электроэнергию потребителям, отказавшимся использовать природный газ для подогрева воды и отопления.
Кабинет министров ставит задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.