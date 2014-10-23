Украина внесет $63,4 млн в Чернобыльский фонд "Укрытие" до 2017 года

Украина дополнительно внесет в Чернобыльский фонд "Укрытие" 63,4 млн долларов до 2017 года, что увеличит общий взнос страны в фонд до 167,6 млн долл.

Об этом говорится в постановлении правительства №559 от 22 октября, которое вносит изменение в документ о взносах в фонд от 2002 года.

Согласно постановлению, конечной датой взноса средств Украиной в фонд «Укрытие» приводится 2017 год, тогда как ранее был указан 2014 год.

Также сообщается, что в текущем году запланировано направить в фонд 4,2 млн долл., в 2015 г. - 35,4 млн долл., в 2016 г. – 26,4 млн долл., в 2017 г. – 31,9 млн долл. При этом взносы будут осуществляться по согласованию с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

По состоянию на конец 2013 года, Украиной фактически внесено в фонд "Укрытие" 69,7 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в мае Верховная Рада Украины согласовала изменения к рамочному соглашению с ЕБРР о деятельности Чернобыльского фонда "Укрытие", согласно которым страна увеличивает свой взнос в этот фонд на 63,4 млн долл. – до 167,6 млн долл.