Цена нефти снова поднялась выше $86

На мировых торгах в пятницу, 24 октября, цены на нефть растут на фоне сообщений о снижении поставок нефти Саудовской Аравией, передает ПРАЙМ.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже увеличилась на 1,3% — до 81,58 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,04% — до 86,47 доллара за баррель.

Читайте такжеСланцевые проекты США останутся безубыточными даже при цене барреля нефти $57 Цены на нефть начали расти в четверг, 23 октября, после сообщений о снижении поставок "черного золота" на рынок Саудовской Аравией. Ранее в четверг агентство Bloomberg, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило о сокращении поставок из страны в сентябре на 328 тысяч баррелей в день — до 9,36 миллиона баррелей в сутки.

Инвесторы на нефтяном рынке продолжают отыгрывать позитивную статистику, опубликованную накануне. В четверг были объявлены статданные из еврозоны, где композитный индекс деловой активности, по предварительной оценке, в октябре повысился до 52,2 пункта с 52 пунктов в сентябре и достиг максимальной отметки за два месяца. Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших его на отметке в 51,7 пункта.

Читайте такжеРубль из-за падения цен на нефть движется к новым историческим минимумамКак отмечают эксперты, теперь ситуация зависит от ОПЕК. На ежегодной встрече в Вене 27 ноября члены картеля должны решить, пойдут ли они на сокращение добычи на фоне ухудшения прогнозов по потреблению нефти в мире и существенного увеличения добычи в США.