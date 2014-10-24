Меркель призвала ЕС обеспечить Украине оплату российского газа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Евросоюз помочь Украине с оплатой поставок российского газа, передает DW.

"Необходимо обеспечить своего рода промежуточное финансирование", - заявила она утром в пятницу, 24 октября, после первого дня саммита ЕС в Брюсселе, на котором, в числе прочего, обсуждался и газовый конфликт Украины и России.

Читайте такжеFinancial Times: Россия выдвинула новые условия для заключения газового договора с УкраинойПо словам Меркель, нужно обеспечить финансирование газовых поставок на период с ноября по февраль, поскольку в феврале Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) новый пакет помощи, в котором участвует и Евросоюз. Федеральный канцлер отметила, что у России "есть основания" требовать предоплату за газ.

Читайте такжеForbes.com: Стресс-тесты определили, что Европа не должна поддаваться на провокацию Путина в газовом вопросе, тогда она сможет выигратьКак сообщила Ангела Меркель, на переговорах с участием комиссара ЕС по энергетике Гюнтера Эттингера, России и Украины, которые пройдут 29 октября, будут обсуждаться различные концепции такого промежуточного финансирования. "Мы находимся в одной связке", - заявила канцлер, имея в виду ситуацию, при которой прекращение поставок российского газа через территорию Украины может негативно сказаться и на Западной Европе.