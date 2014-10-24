Суд дал «Нафтогазу» два года, чтобы вернуть «Укртрансгазу» почти 5 млрд кубов газа

Хозяйственный суд Киева обязал крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» вернуть в течение двух лет оператору газотранспортной системы госкомпании «Укратрансгаз» 4,751 млрд кубометров природного газа.

Об этом говорится в постановлении суда, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

Согласно документу, «Укртрансгаз» обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к «Нафтогазу», требуя вернуть в Единую газотранспортную систему Украины 4,751 млрд куб. м природного газа для покрытия дефицита газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. Дефицит «голубого топлива» у «Нафтогаза» возник в четвертом квартале 2007 года – первом-втором кварталах 2008 года.

НАК «Нафтогаз Украины» признал факт недостачи природного газа в данный период и попросил суд о 5-летней отсрочке, мотивируя это тем, что сам испытывает дефицит «голубого топлива» в объеме 5 млрд кубометров из-за прекращения в июне текущего года поставок «Газпромом».

9 октября суд частично удовлетворил ходатайство «Нафтогаза», обязав компанию вернуть газ в течение двух лет.

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Справка УНИАН. Решение суда касается периода, когда после Виктора Януковича на должность премьер-министр была назначена Юлия Тимошенко. Это произошло 18 декабря 2007 года.

Вслед за сменой правительства был назначен новый глава НАК «Нафтогаз Украины». До 24 декабря 2007 года им был Евгений Бакулин, после его отставки компанию возглавил Олег Дубина. Министрами энергетики в этот период последовательно были Юрий Бойко и Юрий Продан.