ЕС может одолжить Украине 790 млн евро для оплаты российского газа - WSJ

Европейская комиссия может предоставить Украине 790 млн евро для урегулирования газовых вопросов с Россией.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В частности, издание, ссылаясь на несколько официальных лиц отмечает, что президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу 23 октября сообщил лидерам ЕС, что комиссия может предоставить Украине 790 млн евро в короткие сроки из своего бюджета, чтобы помочь Киеву «рассчитаться по своим счетам».

При этом сказано, что эти средства могут быть использованы для того, чтобы помочь Украине урегулировать газовые вопросы с Россией.

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Как известно, «Нафтогаз» обязуется до конца октября выплатить 1,45 млрд дол. за поставки российского газа в 2013 году и до конца года - 1,6 млрд. Таким образом, в общей сложности в этом году украинская сторона должна выплатить 3,1 млрд дол.

Вместе с тем, российская сторона констатирует, что каких-либо гарантий, что касается оплаты долгов и предоплаты за новые поставки получено не было.

После последнего раунда переговоров в трехстороннем формате Украина-РФ-ЕС, который состоялся в Брюсселе 21 октября, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что у Украины физически нет средств на предоплату газа в ноябре-декабре, в течение недели Еврокомиссия и НАК «Нафтогаз» должны найти средства.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк раньше заявлял, что у Украины на счетах есть 3,1 млрд долларов, которые она может использовать в качестве платежа за природный газ.

Следующий раунд газовых переговоров Украина-Россия-ЕС состоится в следующую среду, 29 октября, в Брюсселе.