«Нафтогаз» увеличил убыток почти в 12 раз

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре 2014 года увеличила чистый убыток в 11,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 62,475 млрд грн с 5,318 млрд грн.

Об этом говорится в финансовом отчете энергохолдинга, составленном по международным стандартам.

Согласно документу, чистый доход компании за 9 месяцев текущего года снизился на 4,1% - до 44,204 млрд грн.

Валовой убыток «Нафтогаза» в январе-сентябре 2014 года снизился в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 2,191 млрд грн, при этом операционный убыток вырос в 3,2 раза – до 46,090 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, предприятия теплокоммунэнерго, теплоэлектроцентрали, а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 14 октября задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 18,3 млрд грн за потребленный природный газ.

Кабинет министров Украины прогнозирует, что дефицит «Нафтогаза» в 2014 году составит порядка 37 млрд грн.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличил чистый убыток на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн в 2012 году.