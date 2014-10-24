"Роснефть" получит деньги от государства, но меньше $50 млрд

Размер поддержки "Роснефти" из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет существенно отличаться от заявки компании, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

"Общий объем средств ФНБ - чуть больше 3 трлн руб., - сказал он. - Не такая большая часть средств фонда осталась незадействованной". "Безусловно, заявочная позиция ("Роснефти". - ТАСС) будет существенно отличаться от результата рассмотрения", - подчеркнул глава Минфина.

Министр особо отметил, что объявленная сумма в заявке "Роснефти" в более чем 2 трлн рублей - "это лишь пожелание соответствующих компаний".

"Заявка будет рассматриваться с учетом возможностей ФНБ и подтверждения экономической эффективности тех предложений, которые представлены", - заверил глава Минфина.

Читайте такжеРубль упал из-за возможного получения госпомощи компанией друга ПутинаТакже, по словам Силуанова, уже принятые решения о выделении средств из ФНБ на БАМ и Транссиб пересматриваться не будут. "Приоритеты БАМ и Транссиб, ЦКАД, - сказал он. - Эти решения уже приняты и пересматриваться не будут".

Как сообщалось ранее, в конце 2013 года правительство утвердило выделение по 150 млрд рублей на строительство Центральной кольцевой автодороги и проекты по развитию БАМа и Транссиба. В середине текущего года правительство РФ одобрило выделение из ФНБ 114 млрд рублей на проекты "Россетей" и "Ростелекома" (оба проекта реализуются при поддержке Российского фонда прямых инвестиций), а также "Кызыл-Курагино".

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее отметил, что выделение "Роснефти" средств из ФНБ положительно скажется на суверенном рейтинге России.

Вместе с тем вице-президент международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service, старший аналитик группы оценки суверенных рисков Торстен Нестманн заявил, что удовлетворение запроса "Роснефти" на выделение 2 трлн руб. из средств ФНБ увеличивает риски для экономики РФ и ее рейтинга.