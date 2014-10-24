"Роснефть" получит деньги от государства, но меньше $50 млрд
Глава "Роснефти" Сечин попросил выделить компании средства из Фонда национального благосостояния на сумму более 2 трлн рублей, или почти 50 млрд долларов.
Размер поддержки "Роснефти" из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет существенно отличаться от заявки компании, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.
"Общий объем средств ФНБ - чуть больше 3 трлн руб., - сказал он. - Не такая большая часть средств фонда осталась незадействованной". "Безусловно, заявочная позиция ("Роснефти". - ТАСС) будет существенно отличаться от результата рассмотрения", - подчеркнул глава Минфина.
Министр особо отметил, что объявленная сумма в заявке "Роснефти" в более чем 2 трлн рублей - "это лишь пожелание соответствующих компаний".
"Заявка будет рассматриваться с учетом возможностей ФНБ и подтверждения экономической эффективности тех предложений, которые представлены", - заверил глава Минфина.
Читайте такжеРубль упал из-за возможного получения госпомощи компанией друга ПутинаТакже, по словам Силуанова, уже принятые решения о выделении средств из ФНБ на БАМ и Транссиб пересматриваться не будут. "Приоритеты БАМ и Транссиб, ЦКАД, - сказал он. - Эти решения уже приняты и пересматриваться не будут".
Как сообщалось ранее, в конце 2013 года правительство утвердило выделение по 150 млрд рублей на строительство Центральной кольцевой автодороги и проекты по развитию БАМа и Транссиба. В середине текущего года правительство РФ одобрило выделение из ФНБ 114 млрд рублей на проекты "Россетей" и "Ростелекома" (оба проекта реализуются при поддержке Российского фонда прямых инвестиций), а также "Кызыл-Курагино".
Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее отметил, что выделение "Роснефти" средств из ФНБ положительно скажется на суверенном рейтинге России.
Вместе с тем вице-президент международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service, старший аналитик группы оценки суверенных рисков Торстен Нестманн заявил, что удовлетворение запроса "Роснефти" на выделение 2 трлн руб. из средств ФНБ увеличивает риски для экономики РФ и ее рейтинга.