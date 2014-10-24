Уголь из Южно-Африканской Республики обходится Украине в $86 за тонну

Уголь из Южно-Африканской Республики, который Украина вынуждена импортировать из-за дефицита, связанного с военными действиями на Донбассе, обходится в 86 долларов за тонну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«Мы можем назвать цену — это 86 долларов в порту Украины», - сказал он.

По словам министра, цена на африканский уголь формируется на торговых биржах, что является наиболее прозрачным путем ее определения.

В то же время он отметил, чтов Украине существует острый дефицит угля марки «А», который добывается исключительно на Донбассе.

«Мы потеряли больше 30 млн тонн угля (из-за военных действий на Донбассе — УНИАН). Из них большая часть марки «антрацит», из этих 30 млн тонн - 16 млн тонн идет на потребности тепловых станций, которые обеспечивают 25% производства электроэнергии в Украине», - сказал министр.

Также Продан добавил, что государство на сегодняшний день не рассматривает варианты поставок угля из Польши и РФ. Из Польши - потому что там не ведется добыча угля марки «А», а в России данный вид угля обладает худшими качествами, чем южноафриканский.

«Необходимо закупать уголь не российского происхождения», - добавил министр.

В то же время Продан сообщил, что частные энергогенерирующие компании ДТЭК Рината Ахметова и «Донбассэнерго» поставляют уголь из РФ.

Как сообщал УНИАН, Ильичевский морской торговый порт (Одесская обл.) 23 октября принял первое судно, загруженное энергетическим углем из Южно-Африканской Республики в объеме 84,2 тыс. тонн для обеспечения потребностей тепловых электростанций Украины.

По информации премьер-министра Арсения Яценюка, правительство подписало соглашение на поставку 1 млн тонн угля из Южно-Африканской Республики.

По информации вице-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, дефицит угля в Украине по итогам года составит не менее 5 млн тонн.