"Нафтогаз" уверяет, что обеспечил все регионы необходимыми для отопления объемами газа

НАК "Нафтогаз Украины" обеспечила поставку природного газа во все без исключения регионы в необходимых объемах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время заседания правительства первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

"В Украине начат отопительный сезон. "Нафтогаз" обеспечил поставку природного газа во все регионы без исключения в необходимых для этого объемах", - сказал он.

Однако, по его словам, из-за технологических особенностей теплосетей подача энергоносителя в каждое жилище требует определенного времени, которое по технологическим нормам может длиться от 3 до 8 дней.

Читайте такжеЯценюк заявляет о 100-процентной готовности к отопительному сезону Как сообщал УНИАН, по данным Минрегиона по состоянию на 24 октября в Украине к системе централизованного отопления подключены уже более 63,1 тыс. жилых домов, что составляет 53,4% от их общего количества, в Киеве тепло подано в 4 тыс. домов, что составляет 36,7% от общего числа.

Вместе с тем, до сих пор не начата подача тепла в жилые дома в двух южных областях страны – Херсонской и Одесской.