Украина в связи с отопительным сезоном отбирает из хранилищ до 25 млн кубов газа в сутки

НАК "Нафтогаз Украины" в связи с началом отопительного сезона с 20 октября начал отбор газа из подземных газохранилищ и в настоящее время довел его до уровня 23-25 млн. куб. м в сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время заседания правительства первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

"С 20 октября НАК "Нафтогаз" уже начал отбор газа из подземных газохранилищ. Сегодня мы имеем отбор на уровне 23-25 млн куб. м в сутки", - сказал он.

По его словам, в дальнейшем отбор будет достигать до 50 млн куб. в сутки.

Читайте также"Нафтогаз" уверяет, что обеспечил все регионы необходимыми для отопления объемами газа Перелома также сообщил, что реверсные поставки газа из Словакии сохраняются в объемах до 27 млн куб. м в сутки, из Польши они начали сокращаться в связи с началом в этой стране отопительного сезона.

Реверсные поставки из Венгрии, по его словам, по-прежнему заблокированы.

Как сообщал УНИАН, запасы газа в украинских подземных хранилищах на 18 октября составили 16,757 млрд кубометров.

Украина, после прекращения «Газпромом» продажи «Нафтогазу» российского газа, имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из Европы: польский, венгерский и словацкий.

Венгрия остановила транспортировку газа в Украину с 25 сентября после переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом».

Словакия обладает самыми большими возможностями по поставкам газа из Евросоюза в Украину: через ее систему ежесуточно можно прокачать 27 млн кубометров газа, в то время как через Венгрию почти 17 млн кубометров, а через Польшу - 5 млн кубометров газа.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.