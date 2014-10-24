Украина имеет более 35 трлн кубометров запасов газа на нетрадиционных месторождениях

Украина имеет более 35 трлн кубометров запасов природного газа на нетрадиционных месторождениях, однако для их освоения необходимо увеличивать инвестиции в геологоразведочные работы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании «Надра Украины» со ссылкой на слова главы правления Ярослава Климовича.

«По предварительным данным, объемы украинского газа в нетрадиционных залежах, в частности: сланцевых толщ составляют 15,3 трлн кубометров; центрально-бассейнового типа – 8,5 трлн кубометров, метаноугольных пластов – 11,6 трлн кубометров», - сказал Климович, отметив, что освоение данных ресурсов является одним из приоритетов деятельности компании.

По его словам, добыча газа из нетрадиционных месторождений позволит увеличить ресурсную базу страны. Именно этим путем пошли развитые государства: США, Канада и другие. Климович подчеркнул, что в США уже сегодня 30% газа добывается из сланцевых залежей, а это 250 миллиардов куб. м.

При этом он напомнил, что достаточно большие надежды по наращиванию добычи углеводородов компания возлагала на совместную деятельность в рамках Соглашения о разделе продукции с компанией Shell на Юзовском участке. Только в пределах данного участка сконцентрировано около 4 трлн куб. м газа сланцевых толщ и по базовому варианту развития поисково-разведочных и добычных работ объем добычи сланцевого газа через 4-5 лет планировался на уровне 30-40 млрд куб. м.

«Однако из-за нестабильной ситуации на востоке Украины компания Shell объявила о переносе сроков начала работ», - добавил Климович.

Читайте такжеУкраина готова предоставить налоговые льготы компаниям, добывающим полезные ископаемые - ЯценюкКроме того он рассказал, что в настоящее время специалистами "Надра Украины" выделено около 10 перспективных участков, первоочередных для проведения геологоразведочных работ на традиционные залежи углеводородов и около 15 - на нетрадиционные. Геологоразведочные работы компания планирует проводить как собственными силами, так и с привлечением инвестиций. С этой целью на перспективные участки недр разрабатываются соответствующие бизнес-проекты.

Климович подчеркнул, что при условии финансирования геологоразведочных работ начало добычи углеводородов на этих участках ожидается в 2016 году.

Как сообщал УНИАН, компании «Надра Украины» необходимо около 500 млн грн для технического переоснащения подчиненных ей геологоразведочных предприятий, которые из-за недостатка бюджетного финансирования за последние несколько лет значительно снизили потенциал по проведению геологоразведки.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.