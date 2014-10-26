Австрия может оплатить промежуточные поставки газа из РФ в Украину

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на Der Standard.

Фейнер заявил, что необходимо договориться об объемах подобной помощи. Вместе с тем он отметил, что стабильность газовых поставок в ЕС имеет первоочередное значение.

"Зимой должна царить уверенность в газовом снабжении", - подчеркнул он.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла о необходимости обеспечить промежуточное финансирование газовых поставок из России в Украину в период с ноября по февраль. По ее словам, возможные концепции "промежуточного финансирования" будут обсуждаться 29 октября на переговорах России и Украины с участием еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера.