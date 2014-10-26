Австрия может оплатить промежуточные поставки газа из РФ в Украину
00:08, 26 октября 2014Энергетика
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Австрия может обеспечить промежуточное финансирование газовых поставок из России в Украину. С соответствующим предложением выступил федеральный канцлер страны Вернер Файман.
REUTERS
Об этом сообщает Прайм со ссылкой на Der Standard.
Фейнер заявил, что необходимо договориться об объемах подобной помощи. Вместе с тем он отметил, что стабильность газовых поставок в ЕС имеет первоочередное значение.
"Зимой должна царить уверенность в газовом снабжении", - подчеркнул он.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла о необходимости обеспечить промежуточное финансирование газовых поставок из России в Украину в период с ноября по февраль. По ее словам, возможные концепции "промежуточного финансирования" будут обсуждаться 29 октября на переговорах России и Украины с участием еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера.
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