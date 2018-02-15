Возврат ядерных отходов из России: стало известно, как обстоят дела со строительством спецхранилища

По данным агентства, стоимость строительства такого хранилища составит 380 миллионов гривень.

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения планирует в конце этого года – начале следующего провести процедуру отбора подрядчика для строительства в зоне отчуждения хранилища, которое будет необходимо для приема и хранения высокорадиоактивных отходов – продуктов переработки ядерного топлива украинских АЭС, которые будут возвращаться в нашу страну из России.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава агентства Виталий Петрук.

"Проект хранилища уже фактически утвержден… Возможно, в конце этого года или начале следующего мы перейдем к процедуре отбора подрядчика для строительства этого хранилища", - сказал он.

По словам Петрука, согласно проектной документации, стоимость строительства составляет 380 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" отправляет на переработку в Россию отработавшее ядерное топливо с трех станций – Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Это топливо перерабатывается в РФ, после чего продукты его переработки должны вернуться на территорию Украины. Ежегодно "Энергоатом" тратит на услуги переработки отработавшего топлива около 200 миллионов долларов.

Для того, чтобы принять у себя на территории продукты переработки этого топлива, что является обязательным договорным условием, Украина планирует в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС построить новое хранилище. Остеклованные радиоактивные отходы планируется размещать в специализированном хранилище, которое будет называться "Хранилище для промежуточного хранения высокоактивных отходов, которые возвращаются из РФ после переработки отработавшего ядерного топлива украинских АЭС". Планируется, что эти отходы будут поступать в Украину железнодорожным транспортом, отдельными партиями, ориентировочно в течение 12 лет. Срок хранения этих отходов составит 100 лет.