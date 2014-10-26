Страны Балтии намерены отсоединиться от энергосистем России

"Наши страны готовы к дальнейшему сотрудничеству по отсоединению балтийских электросетей от России, которое имеет особое значение для обеспечения безопасности сектора энергетики", - заявил председатель комиссии по делам ЕС парламента Эстонии Калле Паллинг.

По его словам, в августе в Еврокомиссию было подано ходатайство о о финансировании третьего электрического соединения между Эстонией и Латвией, которое должно быть построено к 2020 году, сообщает Прайм.

По сообщению пресс-службы, в ходе встречи в Нарве также обсуждалась необходимость создания в регионе единого рынка природного газа. В частности, Литва уже сделала первые шаги в этом направлении: в понедельник в Клайпедский морской порт ожидается прибытие базового танкера Independence для терминала сжиженного природного газа, который планируется запустить в эксплуатацию в декабре этого года. После этого Литва сможет получать газ морем, что, по замечанию участников встречи, "снимает зависимость от газовой монополии".