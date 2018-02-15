Ввод в эксплуатацию арки над четвертым энергоблоком ЧАЭС перенесли на май – Госатомрегулирования

Перенос связан с высоким уровнем радиоактивного излучения в зоне проведения работ.

Срок ввода в эксплуатации нового безопасного конфайнмента (арки) над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, который был разрушен в результате аварии 1986 года, перенесен с ноября 2017 года на май этого года.

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Об этом во время презентации годового отчета работы Государственной инспекции ядерного регулирования сообщила начальник Управления безопасности обращения с радиоактивными отходами Наталья Рыбалко.

"На сегодня, согласно плану эксплуатирующей организации, ввод в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента планируется в мае этого года", - сказала она.

Согласно презентации Рыбалко, ранее планировалось, что конфайнмент будет введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года, но срок завершения работ был перенесен на май 2018 по причине высоких уровней радиоактивного излучения в зонах проведения работ, что требует дополнительного времени для их выполнения.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года лидеры стран "Большой семерки" подтвердили готовность сотрудничать с Украиной в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

В конце ноября 2016 года строительная компания Novarka, построившая арку нового конфайнмента, завершила процесс ее надвигания и монтажа над четвертым энергоблоком ЧАЭС. По данным Госагентства по управлению зоной отчуждения, арка снизила уровень гамма-излучения вокруг станции по сравнению с периодом до установления арки в проектное положение в 10 раз.

По информации ЕБРР, который управляет фондом "Укрытие" для финансирования строительства арки и всего объекта "Укрытие", стоимость конфайнмента составила 1,5 миллиарда евро. При этом реализация всего плана мероприятий на ЧАЭС оценивается в 2,1 миллиарда евро.