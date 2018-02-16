В Украине снова сократилась добыча угля

Государственные шахты сократили добычу угля на 14%.

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе 2017 года сократилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,659 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, государственные шахты в январе 2018 года добыли 400,7 тысячи тонн, что на 14% меньше, чем в январе 2017 года.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 миллиона тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.