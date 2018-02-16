В Украине снова сократилась добыча угля

10:41, 16 февраля 2018
Энергетика
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REUTERS

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Согласно сообщению, государственные шахты в январе 2018 года добыли 400,7 тысячи тонн, что на 14% меньше, чем в январе 2017 года.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 миллиона тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

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Теги: #Добыча угля в Украине