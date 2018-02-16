Помощь боевикам: "Газпром" отчитался на поставленный газ на оккупированный Донбасс

Согласно решению Стокгольмского арбитража, Украина не должна оплачивать эти поставки.

Российский газовый монополист в 2017 году поставил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 2,427 миллиарда кубометров природного газа. Об этом говорится в опубликованном отчете "Газпрома" за четвертый квартал прошлого года.

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Согласно документу, в Молдову, включая Приднестровье, на территории которого расположен российский военный контингент, "Газпром" поставил 2,712 миллиарда кубометров газа.

В самопровозглашенную "республику Южная Осетия" (временно оккупированную территорию Грузии) было поставлено 38 миллионов кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев прошлого года на оккупированный Донбасс "Газпром" поставил 1,5 миллиарда кубометров газа. Ранее в "Газпроме" заявляли, что за эти поставки Украина должна выплатить российской стороне 1,3 миллиарда долларов.

В конце декабря Стокгольмский арбитраж, который рассматривал взаимный спор "Газпрома" и "Нафтогаза", указал, что "Нафтогаз" не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Суд решил, что будущие поставки газа на указанные территории также не должны оплачиваться Украиной до прекращения оккупации.