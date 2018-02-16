Норма прибыли для RAB должна определяться регулятором – Энергетическое сообщество

12:54, 16 февраля 2018
Энергетика
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REUTERS

Об этос сооющают "Украинские новости".

"При использовании RAB регулирующий орган, используя соответствующую методологию, определяет критерии и процедуру установки уровня доходности (средневзвешенная стоимость капитала, WACC)", – сказал Копач..

Глава Европейского энергетического сообщества напомнил, что RAB-регулирование является самым популярным подходом к регулированию тарифов на доступ и использование энергетической инфраструктуры. При этом цена приобретаемой и проданной энергии должна устанавливаться на конкурентном рынке, тогда регулирование применяется только к сетевым тарифам и сборам.

 "Согласно Договору об учреждении Энергетического сообщества, тарифная методология должна обеспечивать жизнеспособность сети и ее развитие. В долгосрочной перспективе адекватная ценовая политика должна способствовать повышению операционной эффективности, качества обслуживания и обеспечению надлежащего функционирования сети", – сказал Копач, комментируя будущие последствия RAB-регулирования.

По его словам, несмотря на кажущееся сильное влияние такого регулирования на уровень прибыльности бизнеса, в действительности использование лишь RAB-регулирования не дает никаких гарантий для инвестора и субъектов хозяйствования, поскольку на решение инвесторов влияет комплекс правовой среды и методологии регулирования.

 "RAB-подход обычно применяется в регулировании энергетического сектора, поскольку он позволяет инвестору поддерживать и возвращать свои инвестиции и возмещать другие законные издержки, а также дает возможность регуляторам вводить режимы стимулирования, которые влияют на инвестиционные решения с целью повышения операционной эффективности и социального благосостояния", – пояснил Копач.

Как сообщалось, нормативная база, необходимая для перевода энергоснабжающих (облэнерго) и водоснабжающих (водоканалы) компаний на стимулирующее регулирование (RAB-регулирование) вступила в силу с 11-12 января 2018 года.

Ряд облэнерго уже заявили о подготовке к переходу на RAB-регулирование с 1 апреля.

В частности, "Черниговоблэнерго", "Львивоблэнерго", "Прикарпаттяоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Винницаоблэнерго" сообщили о том, что уже провели необходимые для перехода общественные слушания 29 января-1 февраля.

По словам главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, после введения стимулирующего тарифообразования тарифы на электроэнергию в Украине останутся самыми низкими для всех стран Европы.

Кабинет Министров заявил о поддержке внедрения RAB-регулирования, но в то же время призвал НКРЭКУ пересмотреть предлагаемую этим госорганом методику.

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