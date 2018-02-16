Норма прибыли для RAB должна определяться регулятором – Энергетическое сообщество

Ряд облэнерго уже заявили о подготовке к переходу на RAB-регулирование с 1 апреля.

Вопрос об установлении нормы прибыли регуляторной базы активов (RAB) находится в компетенции национального регулирующего органа в области энергетики, поскольку это непростая проблема, которая требует высокоспециализированных экспертных знаний для оценки сложных целей политики регулирования, сказал директор Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач.

Об этос сооющают "Украинские новости".

"При использовании RAB регулирующий орган, используя соответствующую методологию, определяет критерии и процедуру установки уровня доходности (средневзвешенная стоимость капитала, WACC)", – сказал Копач..

Глава Европейского энергетического сообщества напомнил, что RAB-регулирование является самым популярным подходом к регулированию тарифов на доступ и использование энергетической инфраструктуры. При этом цена приобретаемой и проданной энергии должна устанавливаться на конкурентном рынке, тогда регулирование применяется только к сетевым тарифам и сборам.

"Согласно Договору об учреждении Энергетического сообщества, тарифная методология должна обеспечивать жизнеспособность сети и ее развитие. В долгосрочной перспективе адекватная ценовая политика должна способствовать повышению операционной эффективности, качества обслуживания и обеспечению надлежащего функционирования сети", – сказал Копач, комментируя будущие последствия RAB-регулирования.

По его словам, несмотря на кажущееся сильное влияние такого регулирования на уровень прибыльности бизнеса, в действительности использование лишь RAB-регулирования не дает никаких гарантий для инвестора и субъектов хозяйствования, поскольку на решение инвесторов влияет комплекс правовой среды и методологии регулирования.

"RAB-подход обычно применяется в регулировании энергетического сектора, поскольку он позволяет инвестору поддерживать и возвращать свои инвестиции и возмещать другие законные издержки, а также дает возможность регуляторам вводить режимы стимулирования, которые влияют на инвестиционные решения с целью повышения операционной эффективности и социального благосостояния", – пояснил Копач.

Как сообщалось, нормативная база, необходимая для перевода энергоснабжающих (облэнерго) и водоснабжающих (водоканалы) компаний на стимулирующее регулирование (RAB-регулирование) вступила в силу с 11-12 января 2018 года.

Ряд облэнерго уже заявили о подготовке к переходу на RAB-регулирование с 1 апреля.

В частности, "Черниговоблэнерго", "Львивоблэнерго", "Прикарпаттяоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Винницаоблэнерго" сообщили о том, что уже провели необходимые для перехода общественные слушания 29 января-1 февраля.

По словам главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, после введения стимулирующего тарифообразования тарифы на электроэнергию в Украине останутся самыми низкими для всех стран Европы.

Кабинет Министров заявил о поддержке внедрения RAB-регулирования, но в то же время призвал НКРЭКУ пересмотреть предлагаемую этим госорганом методику.