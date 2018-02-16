В Кабмине назвали январскую цену импортного газа

Средняя цена импортного газа в январе составила 272,9 долл. за 1 тыс. куб. м.

Средняя цена импортного природного газа в январе 2017 года составила 7 784 грн, или 272,9 долл. за 1 тыс. куб. м.

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Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 января 2018 года, которая составляет 7 784,8 грн, или 272,9 долл. за 1 тыс. куб. м.», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость газа в декабре 2017 года составила 253 долл. за 1 тыс. куб. м.