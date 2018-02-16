Налог на свет: за год государство получило почти 5 миллиардов от уплаты акциза на электроэнергию

В этом году поступления от уплаты данного налога прогнозируются на уровне 5,1 млрд грн.

Поступления в государственный бюджет от уплаты акциза на электроэнергию в 2017 году по сравнению с показателем 2016 года выросли на 17,5% - до 4,7 млрд грн. Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

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По данным ведомства, за отчетный период поступления от уплаты акциза на импорт электроэнергии сократились на 38% - до 1,8 млн грн.

«В государственном бюджете на 2018 год при расчете прогнозных поступлений акцизного налога заложено 5,1 млрд грн поступлений от уплаты акциза на электроэнергию», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква заявлял, что акциз на электроэнергию лишь увеличивает тариф, в том числе и для населения, не способствует модернизации объектов электроэнергетики или закупке топлива для ее производства.

Согласно нормам Налогового кодекса Украины, ставка акциза на электроэнергию составляет 3,2% от стоимости электроэнергии (без НДС), его плательщиками являются госпредприятие «Энергорынок» (оптовый покупатель и продавец электроэнергии на рынке Украины), а также производители электричества, которые реализуют произведенную электроэнергию не на оптовом рынке.