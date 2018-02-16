Налог на свет: за год государство получило почти 5 миллиардов от уплаты акциза на электроэнергию

17:11, 16 февраля 2018
Энергетика
0 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеРяд облэнерго на треть поднимут тарифы на электроэнергию - СМИ

По данным ведомства, за отчетный период поступления от уплаты акциза на импорт электроэнергии сократились на 38% - до 1,8 млн грн. 

«В государственном бюджете на 2018 год при расчете прогнозных поступлений акцизного налога заложено 5,1 млрд грн поступлений от уплаты акциза на электроэнергию», - сообщили в пресс-службе. 

Как сообщал УНИАН, ранее вице-президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква заявлял, что акциз на электроэнергию лишь увеличивает тариф, в том числе и для населения, не способствует модернизации объектов электроэнергетики или закупке топлива для ее производства. 

Согласно нормам Налогового кодекса Украины, ставка акциза на электроэнергию составляет 3,2% от стоимости электроэнергии (без НДС), его плательщиками являются госпредприятие «Энергорынок» (оптовый покупатель и продавец электроэнергии на рынке Украины), а также производители электричества, которые реализуют произведенную электроэнергию не на оптовом рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #госбюджет Украины#тариф на электроэнергию