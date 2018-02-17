Порошенко: о намерении управлять ГТС Украины заявили более десятка иностранных компаний

Президент сообщил, что «Нафтогаз» нанял советника, который готовит предложения по управлению газотранспортной системой Украины в полном соответствии с международными правилами.

Более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении газотранспортной системой (ГТС) Украины.

Читайте такожФінішна пряма: прийнято останню необхідну для відділення ГТС від "Нафтогазу" постановуОб этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями СМИ по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

«Работа проведена очень большая. НАК «Нафтогаз» нанял советника, который готовит предложения по управлению газотранспортной системой Украины в полном соответствии с международными правилами, прозрачно», - подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что «уже более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие».

По словам главы государства, правительство уже приняло соответствующие важные решения.

«И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети и обеспечат наибольшую выгоду для Украинского государства по эксплуатации газотранспортной системы, та и победит. Я уверен, что в направлении этого сделано очень и очень много», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Кабмин планирует 21-22 февраля провести первые переговоры с потенциальными партнерами по управлению ГТС. По словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, уже есть семь заинтересованных партнеров, два из которых представляют известные в Европе газовые консорциумы.

Он отметил, что после переговоров рабочая группа сформирует предложения по условиям конкурса и предложит на рассмотрение правительства и Верховной Рады для проведения прозрачного поиска надежного международного партнера для магистральных газопроводов Украины.

Также Кистион напомнил, что до марта Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидает предложений от других компаний, которые по тем или иным причинам не успели подать свои предложения до 1 февраля.

*** В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» создал в структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» новый филиал - «Оператор ГТС Украины».

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с «Газпромом ».

В январе этого года Кабмин отстранил менеджмент «Нафтогаза» от процесса поиска партнера, включив в ответственную рабочую группу только председателя наблюдательного совета компании Клэр Споттисвуд.