Сколько стоит "черное золото": цена нефти превысила $65 за баррель

Brent подорожала до $65,39 за баррель, WTI - до $62,45 за баррель.

Цены на "черное золото" эталонных марок в понедельник утром растут в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах.

Об этом сообщает Росбалт.

Читайте такжеСтоимость WTI впервые с начала года упала ниже $60

"Апрельские фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на Лондонской бирже ICE Futures на 0,85% до $65,39 за баррель. Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись в цене на 1,25% до $62,45 за баррель", - говорится в сообщении.

Как отмечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук, "снижение цены на нефть, которое наблюдалось в первой половине февраля, приостановилось". "Нефть марки Brent, оттолкнувшись от поддержки на отметке 62 доллара за баррель, растет третий день кряду", - говорится в обзоре эксперта.

По его словам, "сегодня ожидается спокойная торговая сессия: китайские биржи закрыты в связи с празднованием Нового года".

"Американские биржи NYSE, NASDAQ также закрыты в связи с празднованием Дня президентов. На Чикагской товарной бирже (CME) укороченная торговая сессия - фьючерсы на нефть торгуются до 20:00", - напоминает Ткачук.

"Опубликованная в пятницу вечером статистика по количеству активных нефтяных буровых установок в США от Baker Hughes поумерила пыл нефтяных "медведей". Количество установок выросло на 7 единиц до 798 штук. После увеличения на 26 единиц на предыдущей неделе, рост прошлой недели можно назвать умеренным. Тем не менее, в США налицо активизация сланцевой добычи. В этой связи повышенное внимание на рынке будет уделяться данным по запасам и производству "черного золота" в США, которые будут опубликованы в четверг в 18:00", - добавляет аналитик.