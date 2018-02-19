Запасы газа в хранилищах сократились до 11 миллиардов кубов

В частности, 17 февраля из хранилищ было отобрано 91,27 миллиона кубометров газа.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 10 по 17 февраля сократились на 5,2%, или на 611 миллионов кубометров, до 11,070 миллиарда кубометров с 11,681 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

В частности, по данным компании, 17 февраля из хранилищ было отобрано 91,27 миллиона кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, по оценкам главы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, Украина выйдет из отопительного сезона 2017/2018 годов ориентировочно с запасами газа в отечественных подземных хранилищах газа (ПХГ) в объеме 8-9 миллиардов кубометров.

Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 миллиарда кубометров газа.

26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября 2017 года) в ПХГ было накоплено 16,8 миллиарда кубометров газа.