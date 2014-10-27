«Энергоатом» сократил чистый убыток на 18%

Государственная компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, в январе-сентябре 2014 года сократила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 18% - до 3,806 млрд грн с 4,652 млрд грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход компании от реализации продукции за 9 месяцев текущего года увеличился по сравнению с январем-сентябрем прошлого года до 16,553 млрд грн с 12,579 млрд грн.

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«Энергоатом» за отчетный период 2014 года получил валовую прибыль в размере 268,594 млн грн, тогда как аналогичный период 2013 года компания закончила с валовым убытком в 2,989 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

«Энергоатом» по итогам 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 31% - до 4,076 млрд грн с 3,106 млрд грн.