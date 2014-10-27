Цены на нефть после незначительного роста снова обвалились

На мировых торгах в понедельник, 27 октября, цены на нефть снижаются на фоне роста добычи топлива, передает ПРАЙМ.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уже упала на 0,28% — до 85,89 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI снизилась на 0,06% — до 80,96 доллара за баррель.

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