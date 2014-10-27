Швейцарская Gunvor на фоне санкций распродает российские активы

Четвертый нефтетрейдер мира — швейцарская Gunvor ищет покупателя на значительную часть российских активов, пишут "Ведомости" со ссылкой на Financial Times.

«Поскольку значительная часть наших активов сосредоточена в России, мы будем в течение некоторого времени рассматривать продажу некоторых активов. Мы не ожидаем, что это в какой-то мере повлияет на торговые операции в России», — говорится в заявлении Gunvor.

Читайте такжеMoody's допускает введение Западом новых санкций против России Компания близка к продаже доли в угледобывающей компании «Колмар» (владеет 30%), говорят источники FT. Также компания ищет покупателя на терминал в Усть-Луге и принадлежащие ей 50% в Новороссийском портовом терминале. «Россия — это прошлое Gunvor, но не будущее», — сказал один из источников FT.

По мнению FT, компания пытается диверсифицировать бизнес после того, как она была втянута в политическую схватку вокруг Украины. Тимченко, один из собственников компании, попал под санкции США в марте, а американский Минфин заявлял, что у президента России Владимира Путина есть инвестиции в Gunvor. Компания связи с Кремлем отрицает. Сам Тимченко продал 43% в Gunvor давнему партнеру и гендиректору компании Торбьорну Торнквисту 19 марта, за день до того, как попал под американские санкции.

Компания надеется, что продажа российских активов поможет не только улучшить имидж компании в глазах западных инвесторов, но и получить средства для новых приобретений в других частях мира. Gunvor уже вышла на новые рынки — металла и угля — теперь рассматривает потенциальную покупку активов в Европе, США, Южной Америке и Азии.