Устранить «Нафтогаз»: эксперт нарисовал схему, как правительство рассчитывает снизить цену газа для населения

По словам эксперта, прямая продажа газа от «Укргазвыдобування» к облгаз-сбытам позволит снизить сегодняшнюю цену до 6 с небольшим грн за куб. м.

Правительство рассчитывает снизить цену природного газа для населения на 10-15%, устранив национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» из цепочки поставщиков газа для нужд населения и обязав государственную добывающую компанию «Укргазвыдобування» напрямую продавать газ региональным сбытовым компаниям.

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Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook написал эксперт в энергетической сфере, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Владимир Землянский.

«Следующим актом, скорее всего, станет выведение «Укргазвыдобування» из-под контроля группы дерзких нефтегазовых реформаторов (топ-менеджмента «Нафтогаза Украины» - УНИАН) с последующей реализацией газа без участия шестерки смелых (первые лица «Нафтогаза» - УНИАН). По самым скромным предварительным оценкам, команда Гройсмана планирует таким образом снизить цену на газ для населения на 10-15%», - написал он.

По словам Землянского, прямая продажа газа от газодобывающей компании «Укргазвыдобування» к региональным сбытовым компаниям позволит вместо поднятия цен для населения до 8 грн за куб. м (сегодня цена 6,9 грн за куб. м - УНИАН), снизить ее до 6 с небольшим грн за куб. м.

«Такая цена будет зафиксирована до тех пор, пока процент субсидий не снизится до 25% домохозяйств», - считает Землянский.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года Минэнергоугля разработало проект правительственного постановления «О наложении спецобязательств на субъектов рынка природного газа». Согласно этому документу, облгаз-сбыты должны закупать газ у «Укргазвыдобування» напрямую, без посредничества «Нафтогаза» (сегодня «Укргазвыдобування» сначала продает газ «Нафтогазу», а тот с определенной маржой - облгазам). Кроме того, новым постановлением Минэнергоуля «Нафтогазу» собираются оставить обеспечение «голубым» топливом сектор теплокоммунэнерго. Для обеспечения последнего «Нафтогаз» должен будет импортировать газ и закупать его на внутреннем рынке. Этот документ был раскритикован Секретариатом Энергетического сообщества, который порекомендовал правительству доработать проект постановления.

Вопрос определения цены газа для нужд населения также является предметом переговоров с МВФ. Представители фонда настаивают на том, что стоимость «голубого» топлива должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.

Согласно действующему постановлению «О наложении спецобязательств на субъектов рынка природного газа», торговая наценка «Нафтогаза» в общей структуре стоимости газа для населения составляет 1,917%.