RAB не влияет на стоимость самой электроэнергии - глава комитета ВР

Тариф на электроэнергию имеет две ключевые составляющие – стоимость самой электроэнергии и стоимость доставки ее потребителю.

Внедрение стимулирующего регулирования (Regulatory Asset Base, RAB-регулирование) может повлиять только на стоимость доставки электроэнергии к потребителю, но не на саму стоимость электроэнергии.

Об этом сказал и.о. главы комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский, передает Энергореформа.

"Тариф на электроэнергию имеет две ключевые составляющие – стоимость самой электроэнергии и стоимость доставки ее потребителю. RAB-тариф не имеет никакого отношения к стоимости самой электроэнергии. Он может повлиять только на увеличение стоимости доставки ее к потребителю", – пояснил он.

При этом глава комитета по ТЭК подчеркнул, что внедрение стимулирующего регулирования позволит модернизировать сетевое хозяйство и в перспективе привести к снижению тарифов на электроэнергию. "Когда мы инвестируем, когда внедряем RAB-тариф, это означает, что мы увеличиваем капитальные инвестиции и начинаем модернизировать наши распределительные сети. А это должно привести к тому, что мы снизим затраты, повысим надежность сетей. И будет не 20 процентов потерь в сетях, как сегодня, а существенно меньше. То есть, в конечном итоге RAB-тариф должен привести к снижению в целом тарифа на электроэнергию", – выразил уверенность А. Домбровский.

По его мнению, RAB-регулирование является прогрессивной европейской практикой. "В странах Евросоюза RAB-регулирование – это абсолютно нормальная практика. Это прогрессивный инструмент, но его нужно очень осторожно внедрять в Украине. Мы сейчас в комитете по ТЭК инициируем ряд дискуссий относительно RAB-регулирования для обсуждения тех ключевых моментов, которые вызывают наибольший резонанс в обществе", – сообщил А. Домбровский.

RAB-регулирование – это широко применяемая в европейских странах система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электросетей, тогда как на сегодня тарифы для компаний электроэнергетического сектора рассчитываются по принципу "затраты плюс".

Как сообщалось, ряд облэнерго заявили о подготовке к переходу на RAB-регулирование с 1 апреля.

В частности, "Черниговоблэнерго", "Львивоблэнерго", "Прикарпаттяоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" сообщили о том, что уже провели необходимые для перехода общественные слушания 29 января – 1 февраля. "Винницаоблэнерго" также заявила, что по состоянию на 1 февраля уже провела открытое обсуждение проектов тарифов на распределение и поставку электроэнергии с применением RAB-регулирования.

НЭК "Укрэнерго" будет инициировать переход на стимулирующее тарифообразование с 2019 года. Для перехода на RAB-регулирование компании необходимо провести оценку активов и выполнить инвестиционную программу за год, предшествующий переходу на стимулирующее тарифообразование, не менее чем на 95%.

Нормативная база, необходимая для перевода энергоснабжающих (облэнерго) и водоснабжающих (водоканалы) компаний на стимулирующее регулирование вступила в силу с 11-12 января 2018 года.

По мнению главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, при внедрении RAB-регулирования единственно правильным подходом является назначение одинаковой ставки как для новых, так и для старых активов. "Наше мнение подтверждается отчетами международных консультантов IHS Energy, которые мы передали правительству еще в 2017 году. Единая ставка уже применяется в других странах, единая ставка была предложена и проектом USAID", – сказал Д. Вовк.

В то же время, Кабинет министров Украины призывает НКРЭКУ пересмотреть параметры RAB-регулирования для облэнерго.