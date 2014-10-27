Евросоюз не захотел продлевать "Северный поток" до Великобритании - СМИ

Проект по строительству газопровода "Северный поток" для экспорта энергоресурса в Соединенное Королевство был "забракован".

Как сообщила в понедельник газета Times, причиной тому стало ухудшение отношений с Москвой, пишет ТАСС.

По ее данным, два года назад, когда проект впервые был предложен, британские чиновники были согласны. "Компания "Газпром" и ее партнеры по консорциуму в феврале нынешнего года провели технико-экономическое обоснование однако европейские власти отказались санкционировать проект, который бы увеличил зависимость от российского газа. Сотрудники стали постепенно покидать консорциум по мере того, как становилось ясно, что у него нет никаких шансов на реализацию", - отмечает Times.

Конфликт в Украине, побудивший к вводу санкций ЕС в отношении России, "по-видимому, стал смертным приговором для проекта".

Читайте такжеЕвросоюз может сделать "Южный поток" в обход Украины незаконным"Учитывая текущий уровень напряженности в отношениях России с западными странами, я не вижу возможности, чтобы этот проект продвинулся дальше чертежной доски, - отметил представитель британского аналитического центра Chatham House Джон Лок. - Украина остается хрупкой, и не ясно, как Киев собирается обеспечить надежные поставки газа в течение зимы".

"Это вряд ли является благоприятным фоном для "Газпрома", чтобы продолжать экспансию на европейском рынке", - добавил эксперт.

Консорциум, 51% акций которого принадлежит "Газпрому", собирался построить два дополнительных газопровода, также проходящих по дну Балтийского моря, чтобы поставлять газ в Великобританию и Нидерланды. По данным Times, к проекту собиралась присоединиться энергетическая группа BP.